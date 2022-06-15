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حوادث

اعتداءات المختلين عقليا متواصلة

منذ 4 دقائق
مريض نفسيا خرب محلات تجارية قبل إصابة شخص بقنينة زجاج في العنق تتواصل جرائم المختلين عقليا بعدد من مدن ومناطق المغرب دون أن يوضع لها حد، رغم تواليها بشكل لافت ومرعب، ورغم نداءات السكان للسلطات المختصة بانتشالهم من الشارع العام ووضعهم في مراكز نفسية للعلاج لوضع حد لتحركاتهم وسلوكاتهم العدوانية،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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