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ربورتاج

هنا ستوكهولم… المدينة التي لا تنام

منذ 18 دقيقة
التدخين ممنوع في “التيراسات” والتعامل بـ”الكاش” شبه منعدم واللغة والعملة المحليتان هما الرائجتان الساعة العاشرة ليلا. الشمس بالكاد تنسحب خجولة، لتترك مكانها لليل ما يكاد يرخي سدوله، حتى تنبعث أشعتها مرة أخرى، معلنة عن ولادة يوم جديد في ستوكهولم، المدينة التي لا تنام فعلا، (بحكم أن ساعات الليل فيها قصيرةأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة


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