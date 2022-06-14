fbpx
أســــــرة

خوف الحامل يؤثر على شهيتها

منذ دقيقتين
الطبيبة جبراني حذرت من الاعتماد على المكملات الغذائية دون اتباع نظام صحي كشفت الطبيبة كوثر جبراني، بعض أسباب إصابة الحامل بفقدان الشهية. وأوضحت جبراني أن التغيرات الهرمونية تؤثر على الحامل وتجعلها غير قادرة على الأكل، ما يضرها ويضر الجنين أيضا، مشيرة أن الغثيان من الأسباب أيضا، باعتبار أن بعض الحواملأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة