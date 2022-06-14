أســــــرة
خوف الحامل يؤثر على شهيتها
الطبيبة جبراني حذرت من الاعتماد على المكملات الغذائية دون اتباع نظام صحي كشفت الطبيبة كوثر جبراني، بعض أسباب إصابة الحامل بفقدان الشهية. وأوضحت جبراني أن التغيرات الهرمونية تؤثر على الحامل وتجعلها غير قادرة على الأكل، ما يضرها ويضر الجنين أيضا، مشيرة أن الغثيان من الأسباب أيضا، باعتبار أن بعض الحواملأكمل القراءة »
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