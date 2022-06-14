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الرياضة

بوطيب يعود لتداريب السوالم

منذ 48 ثانية
التحق عمر بوطيب مدافع شباب السوالم، بالتداريب الجماعية الأخيرة، التي تجرى بملعب تيسيما بالبيضاء، تحت إشراف المدرب زكرياء عبوب، استعدادا للمباريات الست في بطولة القسم الأول. وانضم بوطيب بشكل عاد إلى تداريب شباب السوالم، إذ نجح في استرجاع لياقته ومؤهلاته، وسيكون جاهزا لمباراة سريع وادي زم، التي تجرى غدا (الأربعاء)،أكمل القراءة »


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منذ 48 ثانية


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