الرياضة
سلة اليوسفية إلى القسم الممتاز
أمل الحاجب ثاني الصاعدين بعد إزاحته اتحاد شفشاون تمكن أولمبيك اليوسفية من حجز بطاقة الصعود إلى القسم الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه في مباراة السد على الاتحاد الرياضي شفشاون، ب 73 نقطة مقابل 68. وجرت المباراة بالقاعة المغطاة للحاجب السبت الماضي، ونجح الفريق اليوسفي في الوصول إلى الهدف الذي سطرهأكمل القراءة »
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