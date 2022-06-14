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اذاعة وتلفزيون

تكريم منير بتطوان

منذ 4 دقائق
 سيحظى الممثل المصري شريف منير بتكريم خلال فعاليات النسخة 27 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، احتفاء بمساره الفني الحافل بمجموعة من الأعمال الناجحة والشخصيات المختلفة التي تقمصها في عالم الفن السابع. وسيتضمن برنامج المهرجان، الذي يتواصل إلى غاية سابع عشر يونيو الجاري، عرض مجموعة من الأفلام الروائية الطويلةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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