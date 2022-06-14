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تكريم منير بتطوان
سيحظى الممثل المصري شريف منير بتكريم خلال فعاليات النسخة 27 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، احتفاء بمساره الفني الحافل بمجموعة من الأعمال الناجحة والشخصيات المختلفة التي تقمصها في عالم الفن السابع. وسيتضمن برنامج المهرجان، الذي يتواصل إلى غاية سابع عشر يونيو الجاري، عرض مجموعة من الأفلام الروائية الطويلةأكمل القراءة »
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