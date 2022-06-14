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الرياضة

المنتخب الإلكتروني بالمونديال

منذ 37 ثانية
ضمن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الإلكترونية “لعبة فيفا”، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة، والمزمع تنظيمها نهاية يوليوز المقبل في كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك. وجاء تأهل المنتخب الوطني للنهائيات عقب فوزه في المباراة الحاسمة أمام خصمه منتخب كازاخستان بنتيجة (1-0) ذهابا و (2-2) إيابا، برسم التصفيات المؤهلة لنهائياتأكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية


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