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الرياضة

بنشريفة مدربا لنهضة الزمامرة

منذ دقيقة واحدة
تعاقد حمودة بنشريفة، مساعد مدرب اتحاد تواركة، مع نهضة الزمامرة، من أجل قيادة الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل، بعد أن توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي الفريق، على مجموعة من الأهداف. وعلمت “الصباح”، أن بنشريفة تعاقد مع نهضة الزمامرة، بعد أن قرر خوض تجربة جديدة مدربا، في الوقت الذي تقلدأكمل القراءة »


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