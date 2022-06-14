الرياضة
يد أطلس القصيبة بالقسم الأول
حقق شباب أطلس القصيبة لكرة اليد، الصعود لبطولة القسم الأول، بعد احتلال الفريق للرتبة الأولى في البطولة الجهوية، التي احتضنتها القاعة المغطاة بآسفي، بمجموع أربع نقاط، من انتصار على أمل جرسيف ب 38 مقابل 31، وتعادل في المباراة الثانية أمام يوسفية برشيد ب 28 هدف لكل فريق، فيما قدم اتحاد طاطاأكمل القراءة »
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