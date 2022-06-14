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الرياضة

كابيلو وتوميسانغ يعودان لخريبكة

منذ دقيقة واحدة
ينتظر أولمبيك خريبكة، عودة مهاجميه البوتسوانيين كابيلو سيكانينغ وتوميسانغ أوريبونيي، من أجل حضور مباراة شباب المحمدية، التي تجرى غدا (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. وغاب كابيلو وتوميسانغ عن وديتي أولمبيك خريبكة أمام الفتح الرياضي، بأكاديمية الفتح بالرباط، وسريع وادي زم، التي أقيمت بملعب الفوسفاط، استعداداأكمل القراءة »


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