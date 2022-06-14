الرياضة
أكاديمية “ليطوال” تنظم دوري فيلوني
فئات عمرية للأندية تتنافس على جوائز المدرب الراحل أعلنت أكاديمية نجم الشباب بالبيضاء عن إطلاق الدورة الخامسة لدوري «أوسكار فيلوني»، بمشاركة الفئات العمرية لأندية بالبيضاء ومدن أخرى. وقال الغوتي الإبراهيمي، مدير الأكاديمية، في تصريح ل»الصباح، إن «ليطوال» تستمر في تنظيم الدوري، اعترافا بدور الراحل أوسكار فيلوني في اكتشاف المواهب، إضافةأكمل القراءة »
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