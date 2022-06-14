الرياضة
جمعية تطالب بالتحقيق في اختلالات الشطرنج
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بـ” فتح تحقيق شفاف لتحديد مسارات عرقلة سيادة القانون وتعطيله من طرف الرئيس، وإساءته للشطرنج المغربي، بناء على قرار اللجنة الدولية، والوقوف على مزاعم الانتهاكات الصريحة للالتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية”، في مراسلة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأوليأكمل القراءة »
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