الرياضة
جمهور الكوكب يخرج إلى الشارع
طالب برحيل المسيرين وعقد جمع عام في أقرب وقت استجابت جماهير الكوكب المراكشي، بشكل واسع لدعوة إلترا “كريزي بويز” المناصرة للفريق، للحضور في وقفة احتجاجية، أول أمس (الأحد)، أمام مقر النادي، للمطالبة باستقالة أعضاء المكتب المسير بعد نزول الفريق إلى أقسام الهواة، لأول مرة في تاريخه. وردد المحتجون شعارات غاضبةأكمل القراءة »
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