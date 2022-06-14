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الرياضة

أسبوع تاريخي لسلة طنجة

منذ 9 دقائق
الفريق الثاني صعد للقسم الثاني والفريق الأول يتأهل لنصف «البلاي أوف» عاش اتحاد طنجة لكرة السلة أسبوعا مميزا ضرب خلاله عصفورين بحجر واحد. ونجح الفريق الثاني في تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الثاني، عقب عودته بفوز ثمين من الناظور، على حساب الوداد المحلي ب 60 مقابل 51، لحساب إياب المباراةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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