وطنية
فوضى المطارات تحرج الوزير
البرلمان يواجه عبد الجليل بواقع غياب التأهيل والصيانة والافتقاد للمهنية وضعف الرقمنة وصل صدى تقارير داخلية سوداء مسربة من المكتب الوطني للمطارات إلى البرلمان، إذ دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة الإسراع في استباق عودة المغاربة لتجاوز وضعية الفوضى بتحسين جودة الخدمات ببعض مطارات المملكة. وقال كمالأكمل القراءة »
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