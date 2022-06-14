وطنية
شيوخ الباكلوريا… نعمة الفرصة الثانية
مرشحون يخوضون رحلة إثبات الذات ويتمسكون بحقهم في مقاعد الدراسة على غير العادة، استيقظ عشرات الشيوخ، صباح أمس (الاثنين) باكرا، تناولوا فطورهم، ورتبوا حقائبهم المدرسية، واتجهوا نحو بعض المؤسسات التعليمية، من أجل اجتياز امتحان الباكلوريا الحرة. فرغم كبر سنهم، إلا أنهم ما زالوا مؤمنين بقاعدة الفرصة الثانية، من أجل النجاحأكمل القراءة »
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