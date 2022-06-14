الرياضة
البدراوي يستهل مهامه قبل انتخابه
خصص منحة قياسية للاعبين قبل الديربي ويشرف على معسكر بالصخيرات يزور عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، لاعبي الفريق الأول، يومين قبل مباراة الديربي أمام الوداد الرياضي، المصيرية، لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية. وعلمت «الصباح» أن البدراوي تكلف بتنظيم معسكر مغلق للاعبي الرجاء، بمنتجع بالصخيرات، سبق للمنتخبأكمل القراءة »
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