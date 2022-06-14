الرياضة
بركان يواجه أزمة نهاية الموسم
انتهاء عقود أبرز لاعبيه دفع المسؤولين للتحرك قبل السوبر ويتوصل إلى اتفاق مع هداف النيجر يواجه نهضة بركان مشكلة حقيقية، نهاية الموسم الرياضي، بنهاية عقد مجموعة من أعمدته، الشيء الذي يتعين على مسؤوليه التحرك لتجاوز آثار هذا الوضع، قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام مواطنه الوداد الرياضي. وعلمت «الصباح»، أنأكمل القراءة »
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