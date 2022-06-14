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الرياضة

السريع يلعب ورقة المال لتفادي النزول

منذ 5 دقائق
قام مكتب سريع وادي زم، بصرف مستحقات لاعبيه، قبل استئناف منافسات بطولة القسم الأول، إذ تنتظر الفريق ست مباريات صعبة، من أجل الخروج من الرتبة الأخيرة، والمنافسة على البقاء. وصرف سريع وادي زم، ثلاث منح دفعة واحدة، هي منحة الفوز على أولمبيك آسفي والرجاء الرياضي، بهدف لصفر، لحساب الدورتين 20أكمل القراءة »


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