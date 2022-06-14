أســــــرة
الحمل وفقدان الشهية… اضطرابات هرمونية
معظم النساء تصاب به في بداية الحمل بسبب الاكتئاب وتغيرات في الجسم يعد فقدان الشهية عند المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الأعراض الطبيعية والمزعجة في الوقت نفسه للأم، إذ أن الاهتمام بالتغذية الصحية من أهم واجباتها خلال هذه الفترة لصحتها وصحة جنينها. وفقدان الشهية هو نتيجة مباشرة لاضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل سوء الهضمأكمل القراءة »
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