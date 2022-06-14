الرياضة
“الماص” يقلص عطلة لاعبيه
مرموق مصاب وأوتشانغا بمعسكر الغابون قبل مباراة آسفي قلص الطاقم التقني للمغرب الفاسي عطلة لاعبيه من يومين إلى واحد، بعد برمجة الدورة 25 من منافسات القسم الأول غدا (الأربعاء) وبعد غد (الخميس). ويستقبل المغرب الفاسي أولمبيك أسفي غدا (الأربعاء)، على أرضية المركب الرياضي بفاس في التاسعة والنصف ليلا. ويفتقد المغربأكمل القراءة »
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