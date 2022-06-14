الرياضة
المصريون يتغزلون بداري
أشادت قناة «أون تايم» المصرية، بإمكانيات الدولي المغربي أشرف داري مدافع الوداد الرياضي، واعتبرت أرقامه استثنائية ووجوده في المنتخب ضروري، وبإمكانه النجاح مع مورينيو في روما. وكشفت «أون تايم»، أن اللاعب ذا 23 سنة، الذي حصل على جائزة أفضل مدافع في عصبة الأبطال، يعد من الظواهر الكروية الإفريقية، وغيابه عنأكمل القراءة »
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