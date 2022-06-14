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الرياضة

المصريون يتغزلون بداري

منذ دقيقة واحدة
DOHA, QATAR - NOVEMBER 28: Achraf Dari of Morocco poses during the Morocco team presentation prior to the FIFA Arab Cup Qatar 2021 at St Regis Hotel on November 28, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
أشادت قناة «أون تايم» المصرية، بإمكانيات الدولي المغربي أشرف داري مدافع الوداد الرياضي، واعتبرت أرقامه استثنائية ووجوده في المنتخب ضروري، وبإمكانه النجاح مع مورينيو في روما. وكشفت «أون تايم»، أن اللاعب ذا 23 سنة، الذي حصل على جائزة أفضل مدافع في عصبة الأبطال، يعد من الظواهر الكروية الإفريقية، وغيابه عنأكمل القراءة »


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