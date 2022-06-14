وطنية
الجزائر تلغم معابر الهجرة السرية
الجارة الشرقية تشعل جبهة سلاح “الحراكة” انتقاما من المغرب وإسبانيا وسعت الجزائر دائرة أعمالها العدائية لتشمل بالإضافة إلى الحدود الشرقية للمملكة الحدود الجنوبية الإسبانية، وذلك باستعمال سلاح قوافل الهجرة السرية التي تهدد بإغراق جزر البليار بـ»الحراكة» الجزائريين ومهاجرين من دول جنوب الصحراء. ورصدت السلطات الإسبانية تساهلا جزائريا مع شبكات تستعملأكمل القراءة »
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