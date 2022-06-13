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جنون الجزائر يسرع نهاية “بوليساريو”!
قادة الجبهة لا يفقهون في السياسة وبارعون في التسول ومراكمة الثروة بقلم: الفاضل الرقيبي لطالما تشدقت الدعاية الجزائرية بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، ولا أطماع سياسية أو اقتصادية لها في الإقليم، إلا أن العملية العسكرية المغربية في الكركرات، في نونبر 2020، أخرجت السياسة الجزائرية عن صوابها. وما رسائل التنديدأكمل القراءة »
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