تدابير عاجلة

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تلتهب أسعار المحروقات وتواصل الارتفاع، في غياب أي مؤشر على انخفاضها في الأفق المنظور (على الأقل)، مخلفة موجة استياء عارمة وسط المواطنين من أصحاب السيارات النفعية، وحتى في أوساط الناقلين المهنيين، رغم الدعم. اليوم، تستنزف مصاريف الغازوال والبنزين “نسبة” مهمة من رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال وباقي المواطنين الذين يتوفرون علىأكمل القراءة »
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