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حوادث

4 سنوات لسارق خالته بالزمامرة

منذ 10 دقائق
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة خمسيني، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير والسكر العلني. وجاء إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية الزمامرة، إثر شكاية تقدمت بها خالته وابنتهاأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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