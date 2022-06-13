حوادث
إشكالية تحرير الأحكام
لا يتصور أن يتم النطق بالحكم وتجرى عملية تبرير المنطوق بعد ذلك تحرير الحكم، هو المرحلة الأخيرة، مبدئياً، للمسطرة القضائية، لأن الحكم هو النتيجة التي ينتظرها الأطراف بعد مسيرة طويلة ومعقدة، أو قصيرة وبسيطة.والمحكمة من أوجب واجباتها، تحرير الحكم، قبل النطق به، اعتباراً لأن منطوق الحكم، رغم أهميته، ليس كافياأكمل القراءة »
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