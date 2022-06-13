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ربورتاج

مشاريع موقوفة بسطات… بكاء الأطلال

منذ 30 ثانية
مرافق تم فيها هدر المال والوقت وتحولت إلى بنايات مهجورة شاهدة على سوء التسيير   هي مشاريع شكلت بذرة أمل في نفوس سكان إقليم سطات، قبل أن تتحول إلى غصة في القلب، بعد أن تحولت إلى أطلال شاهدة على مشاريع لم يُكتب لها الخروج إلى الوجود بعد أن ذهبت ضحيةأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية


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