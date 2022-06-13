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مشاريع موقوفة بسطات… بكاء الأطلال
مرافق تم فيها هدر المال والوقت وتحولت إلى بنايات مهجورة شاهدة على سوء التسيير هي مشاريع شكلت بذرة أمل في نفوس سكان إقليم سطات، قبل أن تتحول إلى غصة في القلب، بعد أن تحولت إلى أطلال شاهدة على مشاريع لم يُكتب لها الخروج إلى الوجود بعد أن ذهبت ضحيةأكمل القراءة »
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