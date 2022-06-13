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استقلاليون يطعنون في “شرعية” وزراء

منذ 4 دقائق
Nizar Baraka, s’exprimant mardi à Rabat, lors de la clôture de la 3ème édition de la "Morocco-US Business Development Conference"
اقتصاديو “الميزان” ينتفضون ضد ولد الرشيد ويرفضون التشكيك يعقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الاثنين المقبل، اجتماعا مشتركا لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، بالمقر المركزي للحزب، تفاعلا مع مطالبهم بمناقشة القضايا الوطنية والتنظيمية الراهنة. وابتعد بركة، طيلة الأيام الماضية، عن العمل الحكومي والحزبي، وسط إعصار داخلأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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