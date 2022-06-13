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ثلاث سنوات لمتورط بالإساءة للإسلام

منذ 5 دقائق
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، معتقلا، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي عن طريق وسائل إلكترونية وإهانة هيأة منظمة، كما أصدرت في حقه غرامة قدرها 5000 درهم، إذ لم يمر على إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي سوى يومين بسجن العرجات 1 بسلا، حتى صفعته المحكمة بالحبس النافذ. وشمل الحكم الابتدائي إتلاف المنشوراتأكمل القراءة »


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