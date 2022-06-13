29 ملفـا فـي 36 شهـرا

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الصباح السياسي

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منذ دقيقتين
المجلس الأعلى للحسابات أصدر أكثر من 460 قرارا وحكما لم تتجاوز نسبة الإحالة فيها 7 في المائة وصل عدد القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل الماضي، 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10,6 ملايين درهم، وفق ما كشفت عنه زينب العدوي، رئيسة المجلسأكمل القراءة »


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