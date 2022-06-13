الأولى
رجال أعمال هربوا 50 مليارا
قدموا فواتير مزورة للاستيراد والتصدير لتحويل أموال إلى الخارج وإيداعها في حسابات سرية كشف تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجود حسابات سرية بالخارج تعود إلى رجال أعمال ينشطون في قطاع الاستيراد والتصدير. وأفادت مصادر أن مراقبي الجمارك رصدوا مجموعة من الفواتير المزورة، التي أدلى بها رجالأكمل القراءة »
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