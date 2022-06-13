الأولى
تحذيرات من سل الألبان
حذرت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسطات من ارتفاع حالات السل الرئوي الباطني والعقدة الليمفاوية، وسط مخاوف من انتشار حالات أخرى وطنيا، لها أسباب جديدة، غير تلك المرتبطة بنوعية السكن والعناية الصحية والهشاشة والفقر وقلة التهوية. ونبهت المندوبية إلى وجود سبب آخر في انتشار هذا النوع من مرض السل سريعأكمل القراءة »
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