حوادث
زوارق الكوكايين تتربص بسواحل المغرب
إيقاف أشهر المطلوبين في إسبانيا وسفن تشحن كميات كبيرة من أمريكا الجنوبية تطارد السلطات الأمنية الإسبانية زوارق في ملكية شبكات تهريب الكوكايين، بعد التحقيقات التي أكدت وقوفها وراء إغراق الجارة الشمالية بالمخدرات الصلبة، وسعيها إلى تهريب كميات إلى المغرب. وكشفت تحريات أمنية أوربية أن شبكات الكوكايين بسطت نفوذها على مساراتأكمل القراءة »
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