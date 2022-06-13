حوادث
جريمة قتل بـ”بالة” بأولاد افرج
ثلاثة أشقاء أجهزوا على الضحية انتقاما من اعتدائه على أحدهم اهتز دوار الجيلالي بن الشيخ، التابع إلى الجماعة الترابية أولاد سيدي علي بن يوسف ضواحي أولاد افرج، مساء الخميس الماضي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها أربعيني، يتحدر من دوار الرحاحلة بجماعة بولعوان، عازب له سوابق، متأثرا بضرب مبرح بواسطةأكمل القراءة »
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