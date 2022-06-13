حوادث
حجز مخدرات بفاس
حجزت المصالح الأمنية بفاس، أخيرا، 112 كيلوغراما و764 غراما من المخدرات ومشتقاتها في إطار عمليات مكثفة باشرتها لمحاربة ترويج الممنوعات والمؤثرات العقلية، بناء على دراسة وخطة عمل مسبقة استهدفت أوكار مروجيها في مختلف الأحياء بالمقاطعات الست بالمدينة. ومكنت تلك العمليات من حجز 7 كيلوغرامات و569 غراما من مخدر المعجون، و5أكمل القراءة »
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