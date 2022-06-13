fbpx
حوادث

حجز مخدرات بفاس

منذ 3 دقائق
حجزت المصالح الأمنية بفاس، أخيرا، 112 كيلوغراما و764 غراما من المخدرات ومشتقاتها في إطار عمليات مكثفة باشرتها لمحاربة ترويج الممنوعات والمؤثرات العقلية، بناء على دراسة وخطة عمل مسبقة استهدفت أوكار مروجيها في مختلف الأحياء بالمقاطعات الست بالمدينة. ومكنت تلك العمليات من حجز 7 كيلوغرامات و569 غراما من مخدر المعجون، و5أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة