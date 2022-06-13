حوادث
3 سنوات لمحدث عاهة بالجديدة
أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متزوجا يبلغ من العمر 34 سنة، وحكمت عليه بـ3سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى عاهة مستديمة، طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي. وجاء إيقاف المعتدي من قبل عناصرأكمل القراءة »
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