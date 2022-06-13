الصباح السياسي
تفتيشية التصريح بالممتلكات
شرع المجلس الأعلى للحسابات في مسار وضع آلية تفتيش لضبط تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات لتعزيز جبهة تخليق الحياة العامة، بناء على معايير موضوعية، قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة. وشدد بلاغ للمجلس على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة، من قبل الأجهزة المعنية من أجل تنفيذأكمل القراءة »
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