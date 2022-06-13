الصباح السياسي
خمس نقط سوداء
تردي التعليم واختلال التوازنات المالية والسكن غير اللائق وفوضى القنصليات والجفاف أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي على دعوة الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 – 2020، مؤكدة خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصياتأكمل القراءة »
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