الصباح السياسي
الجميع في سراح مؤقت
منتخبون في مرمى نيران لا تجعل أحدا فوق القانون رغم احتجاجات البعض بأنهم أبرياء لم يتأخر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في إصدار أحكام صارمة في حق العديد من “كبار المنتخبين” في التجربة السابقة، ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ومستشارون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية من قبل النيابة العامة للمجالس نفسها.أكمل القراءة »
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