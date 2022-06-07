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أســــــرة

احذروا السكتة الدماغية

منذ دقيقتين
الدكتور بلمو قال إن تناول وجبات بسعرات حرارية كبيرة من أسباب الداء قال الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، إن مقاومة الأنسولين يمكن أن تسبب السكتة الدماغية، ومضاعفات أخرى مثل الذبحة الصدرية، ويمكن أن يصل الأمر إلى الإصابة بالسرطان وألزهايمر. وأوضح بلمو أن تناول وجبات غذائية غنية بالسعرات الحرارية العالية، يمكنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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