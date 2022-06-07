الرياضة
نادال… الظاهرة
ملك الملاعب المتربة وظاهرة رولان غاروس ولد رافاييل نادال، أو كما يحب أن يلقبه عشاقه اختصارا “رافا” في ثالث يونيو 1986، وميول رافا الرياضية لم ترسم بيد والديه كما جرت العادة في سير وقصص النجوم. سليل عائلة رياضية كان والده سباستيان نادال بيريرا، يمتلك شركة تأمين وشركة تصنيع زجاج ومطعماأكمل القراءة »
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