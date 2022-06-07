أسواق
معرض ثان لـ “أوطوغاز” بمراكش
دشنت “أوطوغاز”، فرع مجموعة “أوطوهول” المتخصص في شراء واستبدال وبيع السيارات المستعملة متعددة العلامات التجارية، معرضا لها بمراكش بالطريق الوطنية رقم 2، التي تستضيف الفروع الرئيسية للمجموعة. المعرض، وهو الثاني من نوعه للعلامة بمراكش، يمتد على مساحة كبيرة تسع مخزونا كبيرا من السيارات، ويأتي افتتاحه استجابة لحاجة حقيقية وطلبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا