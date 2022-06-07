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أسواق

معرض‭ ‬ثان‭ ‬لـ‭ “‬أوطوغاز‭” ‬بمراكش

منذ دقيقتين
دشنت‭ “‬أوطوغاز‭”‬،‭ ‬فرع‭ ‬مجموعة‭ “‬أوطوهول‭” ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬واستبدال‭ ‬وبيع‭ ‬السيارات‭ ‬المستعملة‭ ‬متعددة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬معرضا‭ ‬لها‭ ‬بمراكش‭ ‬بالطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬رقم‭ ‬2،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬الفروع‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمجموعة‭.  ‬ المعرض،‭ ‬وهو‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬للعلامة‭ ‬بمراكش،‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭  ‬تسع‭ ‬مخزونا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬السيارات،‭ ‬ويأتي‭ ‬افتتاحه‭ ‬استجابة‭ ‬لحاجة‭ ‬حقيقية‭ ‬وطلب‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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