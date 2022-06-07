أسواق
السعيدية تفتتح موسمها الصيفي
أطلق منتجع السعيدية مفهوما جديدا للتنشيط الفني والثقافي يهدف إلى رد الاعتبار وتزيين جدران المدينة العتيقة للمحطة السياحية. وتحتضن المحطة السياحية فعاليات تظاهرة فن الشارع، خصوصا فن الجداريات، من 20 إلى 28 يونيو الجاري، بشراكة مع مجموعة “تزوري للثقافة والتنمية”، التي يرأسها محمد مومو، الفائز في دورة منتجع السعيدية لبرنامج مضائف ”إيكو 6”. أكمل القراءة »
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