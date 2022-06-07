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اتفاقية “حاضرة الفنون والثقافة” بالصويرة

منذ 4 دقائق
أعلن في الصويرة عن توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع الخاص بالمركب الثقافي “حاضرة الفنون والثقافة”، الذي سيكلف استثمارات بقيمة 350 مليون درهم، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3.6 هكتارات. ومن المرتقب أن يوفر  المركب الثقافي للمدينة، الذي أشرف على توقيع اتفاقية إنجازه عادل المالكي، عامل الإقليم، مسرحا كبيرا بطاقة استيعابية تبلغ ألف مقعد،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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