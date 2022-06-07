اذاعة وتلفزيون
اتفاقية “حاضرة الفنون والثقافة” بالصويرة
أعلن في الصويرة عن توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع الخاص بالمركب الثقافي “حاضرة الفنون والثقافة”، الذي سيكلف استثمارات بقيمة 350 مليون درهم، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3.6 هكتارات. ومن المرتقب أن يوفر المركب الثقافي للمدينة، الذي أشرف على توقيع اتفاقية إنجازه عادل المالكي، عامل الإقليم، مسرحا كبيرا بطاقة استيعابية تبلغ ألف مقعد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا