وطنية
الفكر الذكوري يغيب المرأة القاضية
انتخابات نادي قضاة المغرب عرت الواقع وأكدت غياب مقاربة النوع مرة أخرى تخلف المرأة القاضية في الجمع العام الخامس لنادي قضاة المغرب، الموعد في تحمل المسؤولية الجمعوية، لا على صعيد الرئاسة التي لم تتقدم لخوض غمار المنافسة فيها، ولا على صعيد باقي الأجهزة، التي لم تتعد التمثيلية فيها امرأة واحدةأكمل القراءة »
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