fbpx
وطنية

الفكر الذكوري يغيب المرأة القاضية

منذ دقيقتين
انتخابات نادي قضاة المغرب عرت الواقع وأكدت غياب مقاربة النوع مرة أخرى تخلف المرأة القاضية في الجمع العام الخامس لنادي قضاة المغرب، الموعد في تحمل المسؤولية الجمعوية، لا على صعيد الرئاسة التي لم تتقدم لخوض غمار المنافسة فيها، ولا على صعيد باقي الأجهزة، التي لم تتعد التمثيلية فيها امرأة واحدةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة