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اذاعة وتلفزيون

“الهيبة” على “نتفليكس”

منذ دقيقتين
تبدأ منصة “نتفليكس”، ابتداء من من 9 يونيو الجاري، عرض مسلسل أجزاء مسلسل “الهيبة” الثانية والثالثة والرابعة. وبدأ عرض “الهيبة” عبر المنصة المذكورة منذ 2018. وتأتي هذه الخطوة لتعزز الدراما العربية ووضعها مرة أخرى على الخريطة العالمية. و”الهيبة” مسلسل سوري لبناني انتج في 2017، وأعد للعرض في موسم رمضان علىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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