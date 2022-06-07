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الصباح الفني

مشاركة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬أحواش

منذ دقيقتين
ستعرف‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬أحواش‭ ‬بورزازات،‭ ‬مشاركة‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬فنان‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬درعة‭ ‬تافيلالت‭ ‬وكلميم‭ ‬وادن‭ ‬نون‭ ‬وسوس‭ ‬ماسة‭ ‬ومراكش‭ ‬آسفي‭.‬ وعلى‭ ‬مدار‭ ‬التظاهرة‭ ‬الفنية،‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬يوم‭ ‬عاشر‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬ثاني‭ ‬عشر‭ ‬منه،‭ ‬سيكون‭ ‬جمهور‭ ‬ورزازات‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬متابعة‭ ‬لوحات‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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