الصباح الفني
مشاركة قوية في مهرجان أحواش
ستعرف الدورة العاشرة من المهرجان الوطني لفنون أحواش بورزازات، مشاركة أزيد من ألف فنان ينتمون إلى جهات درعة تافيلالت وكلميم وادن نون وسوس ماسة ومراكش آسفي. وعلى مدار التظاهرة الفنية، التي ستنطلق يوم عاشر يونيو الجاري وتستمر إلى غاية ثاني عشر منه، سيكون جمهور ورزازات على موعد مع متابعة لوحاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا