اذاعة وتلفزيون
أغوتان تهنئ جعفري
عرفت قناة “ميدي 1 تي في” خلال الآونة الأخيرة تعيينات جديدة في إطار ضخ دماء جديدة، منها تعيين الصحافي عبد الله جعفري رئيسا للقسم الرياضي بها. ووجهت إيمان أغوتان، صحافية ب”ميدي 1 تي في” رسالة إلى زوجها جعفري وزميلها لتهنئته بالتعيين، بنشر صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وأرفقتها بتعليقأكمل القراءة »
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