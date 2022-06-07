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اذاعة وتلفزيون

أغوتان تهنئ جعفري

منذ دقيقتين
 عرفت قناة “ميدي 1 تي في” خلال الآونة الأخيرة تعيينات جديدة في إطار ضخ دماء جديدة، منها تعيين الصحافي عبد الله جعفري رئيسا للقسم الرياضي بها. ووجهت إيمان أغوتان، صحافية ب”ميدي 1 تي في” رسالة إلى زوجها جعفري وزميلها لتهنئته بالتعيين، بنشر صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وأرفقتها بتعليقأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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