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انطلاق “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”

منذ دقيقتين
اتفاقية بين بنسعيد وغلالو لتهيئة منشآت ثقافية والنهوض بالقطاع أعطى مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل الأربعاء الماضي انطلاق فعاليات تظاهرة “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”، والتي ستتواصل إلى غاية أواخر ماي من السنة المقبلة. ووصف بنسعيد التظاهرة قائلا “إنها مفخرة لسكان الرباط ولكافة المغاربة”، مضيفا في كلمته خلال ندوة عقدتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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