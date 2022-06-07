اذاعة وتلفزيون
انطلاق “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”
اتفاقية بين بنسعيد وغلالو لتهيئة منشآت ثقافية والنهوض بالقطاع أعطى مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل الأربعاء الماضي انطلاق فعاليات تظاهرة “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”، والتي ستتواصل إلى غاية أواخر ماي من السنة المقبلة. ووصف بنسعيد التظاهرة قائلا “إنها مفخرة لسكان الرباط ولكافة المغاربة”، مضيفا في كلمته خلال ندوة عقدتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا